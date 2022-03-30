MEB'den "Matematik Materyalleri Etkinlik Yazım Çalıştayı" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere matematik dersini sevdirmek ve bu alandaki başarıyı artırmak için başlatılan "matematik seferberliği" kapsamında, öğretmenlerin ders materyallerini daha etkili kullanabilmeleri amacıyla "Matematik Materyalleri Etkinlik Yazım Çalıştayı" düzenlendi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen, okul öncesi, sınıf ve matematik öğretmenlerinin katıldığı etkinlikle, öğrencilerin okul öncesinden üniversiteye kadar matematik beceri ve yeterliliklerinin artırılması, eğlenerek ve oynayarak öğrenmelerinin sağlanması ve tüm kademelerdeki öğretmenlerin matematik alanında mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Çalıştayda öğretmen ve akademisyenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Çocukların matematiksel düşünme becerisini kazanacakları, matematik öğrenmeyi kolaylaştıran ve sevdiren eğitim materyalleri, etkinlikler ve matematik atölyelerinin geliştirilmesi önceliğimiz oldu ve bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık." dedi.

Petek, çalıştay sonucunda ortaya konan etkinliklerin Türkiye genelinde tüm öğretmenlerin kullanımına sunulacağını ve böylece sınıf içi uygulamaların destekleneceğini belirterek "Amacımız, öğretmenlerimizi en iyi şekilde desteklemek, somut materyal ve etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğe karşı tutumlarını olumlu yönde değiştirmek ve geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden alanında uzman akademisyen, okul öncesi, ilköğretim, matematik ve sınıf öğretmenlerinin katıldığı çalıştay yarın sona erecek.