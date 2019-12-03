Son Dakika Haberleri: MEB'den, 'MEB protokolünde ayrımcılık' haberine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel MEB'den, 'MEB protokolünde ayrımcılık' haberine ilişkin açıklama - Son Dakika

MEB'den, 'MEB protokolünde ayrımcılık' haberine ilişkin açıklama

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık' iddialarına ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

MEB'den, 'MEB protokolünde ayrımcılık' haberine ilişkin açıklama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık' iddialarına ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'MEB ile Arçelik'in kodlama sınıfları protokolünde ayrımcılık: İmam hatip okulları kesinlikle olmayacak' başlıklı haberle ilgili bir açıklamanın yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Temel Eğitim Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨müz ile Arc¸elik A.S¸. arasındaki 'Dijital Kanatlar' Projesi I·s¸ Birligˆi Anlas¸ması 25.11.2019 tarihinde imzalanmıs¸tır. Protokol, ilgili Genel Müdürlüğümüze bagˆlı ortaokulları kapsadıgˆı ic¸in yazıda anlas¸manın yol ac¸tıgˆı hukuki sorumluluk geregˆi 'okul ve o¨gˆretmen sec¸im kriterleri' belirtilmis¸ olup, hatalı bildirim yapılmaması için dikkat edilecek hususlar bölümünde söz konusu ifadeye yer verilmiştir. İş birliği protokolleri, tarafı olan genel müdürlüklerin bağlı oldukları okulları kapsamaktadır. İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de ögˆrencilerimize teknolojiyi etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması, nitelikli ortam ve etkinliklerin planlanarak uygulanması adına çok sayıda benzer iş birliği çalışması bulunmaktadır. Ayrıca, 03.12.2019 tarihi itibariyle söz konusu protokolün kapsamı genişletilerek İmam Hatip Ortaokullarımızın bağlı olduğu Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün de katılımı sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Arçelik A.Ş., MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
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"MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi
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