MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.