MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma - Son Dakika