MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi' - Son Dakika

MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi'

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler için "eğitim takvimi" hazırladı.

MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi', System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler için "eğitim takvimi" hazırladı. Eğitim takviminde aileler ve çocuklar için oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçları yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve veliler için "eğitim takvimi" hazırladı. Eğitim takviminde okul öncesinden ortaokula kadar aileler ve çocuklar için oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçları yer alırken, ayrıca merakı, işbirliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin içerikler de mevcut. Her yeni güne "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yapraklarını aralayan eğitim takvimi, 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyolarda öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak.

Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair "Günün Sözü", Türkçe'de kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan "Günün Kelimesi", çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi anlamlı değerleri anlatan "Günün Atasözü", günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımına işaret eden "Günün Doğrusu" bölümleri yer alıyor. Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden ortaokula kadar çok geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz "Günün Oyunu", Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan "Günün Değeri", ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek "Günün Önerisi", okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik "Günün Çözümü" ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan "Günün Nedeni" yer alıyor.

Eğitim takvimi 2020'nin aileler ve çocuklar için yeni ve taze bir başlangıç olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmayı şu sözlerle özetledi:

"Eğitim ekip işidir derken bu ekibin en önemli halkalarından biri olarak hep anne babaları işaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde meslektaşlarımızın yanı sıra en önemli paydaşlarımız olan velilerimizle de buluşmaya, sohbet etmeye gayret ediyorum. Biliyorum ki amacımız ortak. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. İşte bu fikirle doğdu 'eğitim takvimi'. 2020 yılıyla birlikte başlıyoruz. Devamı gelecek. Anne-babalar, çocuklarına nasıl örnek olurlarsa evlatları da arkalarından öyle gelecek. Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlı bilgiler, öneriler sıraladık. En önemlisi de anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle ortaya çıkan bu çalışmanın merakını sürekli besleyen, değerlerine saygılı ve mutlu bireyler yetiştirmemiz için faydalı olmasını diliyorum."

(İHA)

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti
Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu Beşiktaş'ın yıldızından Cüneyt Çakır tepkisi: Formamın çekildiğini gördü Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi

Son Dakika Haberleri
18:26 Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü - Son Dakika
18:24 İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
18:22 Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Son Dakika
18:20 İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 18:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'den öğrenci ve velilere 'eğitim takvimi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]