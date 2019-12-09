MEB'den öğrenci velilerine aylık bülten

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif bir şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bülten, velilerine ulaştırılmak üzere öğrencilere yarın dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, bir ekip işi olan eğitimin en önemli halkalarından birinin anne-babalar olduğunu belirtti.

"Anne-babaların okuldan beklentileri kabulümüz ancak bizim de beklentilerimiz, önerilerimiz ve tavsiyelerimiz var. Bunun için artık, her ay ilköğretimdeki çocuklarımızın evlerine bu küçük bültenlerden göndermek gibi bir gayretimiz var. Adı 'BİZDEN'. Okuldan aileye, aileden öğrenciye geçen bir etki oluşturması temennimiz." ifadelerini kullanan Selçuk, "BİZDEN" bülteninin salı günü çocuklar aracılığıyla velilere gönderileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, "Bir sonraki sayı için konu öneriniz, merak ettikleriniz, şu konuya da değinseniz iyi olur dediğiniz bir husus varsa içerik ekibine iletirim." çağrısını da yaptı.

"Aile, okul, öğrenci ve veli iş birliği yapmalı"

Bültenle ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda aile katılımının en çok önemsedikleri konuların başında geldiğini söyledi.

Çocukların, günün önemli kısmını okul dışı öğrenme ortamlarında ve evlerinde geçirdiklerine dikkati çeken Selçuk, "Evler ve okullar arasındaki güçlü pozitif bağ, çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Okul, öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iş birliğinin güçlü olması olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında önemlidir. Okul ve aile bu anlamda iş birliğine gitmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin çocuklarının eğitimine katılmasının, sadece öğrenim gördükleri okullara gidip öğretmenleri ve okul idarecileri ile görüşmeleri, yaşam koşullarının imkan verdiği ölçüde veli toplantılarına, okullarda düzenlenen etkinliklere katılmaları anlamına gelmediğine işaret eden Selçuk, "Ailelerin, çocuklarının eğitim durumlarını düzenli olarak takip etmeleri, onlarla okuldaki öğrenme deneyimlerini destekleyici aktivitelerde bulunmaları, çocuğun sosyal ve bilişsel ilerlemesini takip etmeleri, öğretmenleriyle iş birliği yaparak öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkarmak için onları teşvik etmeleri gereklidir." dedi.

Çocukların geleceği temsil ettiğini belirten Selçuk, geleceğin inşasında ailelerle benzer dili konuşabilmek adına bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini vurguladı.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Birçok araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak, çocuklarımızın gelişim ve eğitim sürecinde birlikte hareket etmek, bu sürece aktif ve bilinçli şekilde nasıl katılabilecekleri konusunda rehberlik etmek, okul dışındaki öğrenmelerde birincil kaynaklardan biri olan ailelerin hayat boyu süren öğrenme yolculuğuna katkıda bulunmak amacıyla 'BİZDEN' ismini verdiğimiz bülteni hazırladık. Yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının okullarını sıklıkla ziyaret edemeyen ailelerimize de ulaşabilmek için çevrim içi olarak yayınlamaya başladık."

Bakan Selçuk, "BİZDEN" bülteni için kaleme aldığı yazıda, mesleği gereği yıllarca okullarda öğrencilerle, öğretmenlerle, velilerle birlikte olduğunu, vazifesinin, meselelere daha yukarıdan bakmasını ve daha derine inmesini sağladığını anlattı.

"Koridordaki bir çocuğun gözünün anlattığını, okul bahçesindeki velinin söylediğini, öğretmenin aklından ve kalbinden geçeni de duyduğunu, duymaya çalıştığını" aktaran Selçuk, sık sık okul ziyaretleri yaptığını, öğrencileri kanatlandıran öğretmenleri, çocuklarının hayallerine saygı duyan velileri gördükçe umutlandığını ifade etti.

"Teknoloji doğal iletişimin yerini alamaz"

Çocukların çantasında evlere ulaştırılacak "BİZDEN" bülteninin ilk sayısının konuları, "bilişim teknolojileri" ile "medya araçlarının güvenli kullanımı" ve "uyku saatleri" oldu. Çocukların çağın üretim aracı olan bilgisayarı ve interneti amacına uygun şekilde kullanmasının Bakanlığın önem verdiği konulardan biri olduğunun altı çizilen bültende, şu uyarılar yer aldı:

"Amacına uygun kullanıldığında yararlı, kullanılmadığında zararlı olabilen teknoloji konusunda velilere önerimiz, öncelikle çocuklarına zengin, tatmin edici bir ev ortamı sunmalarıdır. Şu bir gerçek ki, çocukla oyun oynanan, çocuğa değer verilen, konuşulan, etkili sohbet ortamının bulunduğu, kitap okunan ve birlikte nitelikli vakit geçirilen evlerde çocuk kendi doğal akışını yaşar. Bu akışa teknolojinin olumlu kullanımının yararları da olacaktır. "

Sadece teknolojinin asla doğal iletişimin yerini alamayacağına da bültende işaret edilerek, "Elektronik aletlerin bebeklerin teknolojik bakıcısı olmasına izin vermek onları eğlendiriyor gibi görünebilir ancak bu durum onların zihinsel gelişimlerini engelleyebilir, gelişimsel sorunlara yol açabilir." uyarısına yer verildi.

Çocukları bilgisayarla baş başa bırakmadan önce yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Bilgisayarın 'ebeveyn koruma sistemi' açılmalı. Çocuğun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden emin olunmalı. Çocuğun kullandığı bilgisayar ailece kullanılan ortak bilgisayar olmalı. Çocuğun interneti nasıl kullanacağına dair sohbet edilmeli. Çocukla teknoloji dışında yeterince vakit geçirilmeli. Teknoloji kullanımında çocuğa doğru bir model olunmalı. Çocuğun internette kısıtlı ve kontrollü vakit geçirdiğinden emin olunmalı."

"Düğme iliklesinler, ayakkabı bağlasınlar..."

Velilerin mükemmel anne baba olma peşinde koştururken çocuğun ihtiyacı olan anne baba olmayı ıskalayabildikleri belirtilen bültende, "Ebeveynin 5N1K'sı İnce Motor Becerileri" başlığıyla çocukların ince motor becerilerinin geliştirilmesi için kalem tutmak, yazı yazmak, fermuar çekmek, düğme iliklemek, ayakkabı bağlamak gibi hareketleri yapmaları önerildi.

İnce motor becerileri sağlıklı gelişmiş çocukların bu yeteneklerini hayatlarının her döneminde kullandıkları, günlük yaşamda, öz bakımlarında ve el becerisi gerektiren işlerde daha başarılı oldukları belirtilerek, burada en iyi rol model ve örneğin anne, baba ve diğer aile büyükleri olduğunu kaydedildi.

Sağlıklı yaşam için uyku önerileri

Bültende, sağlıklı bir yaşam için hangi yaşta ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğu, çocuklar için uykunun yalnızca bir dinlenme aracı olmadığı konuları da yer aldı.

Uyurken çocuğun stres hormonlarının azaldığı ve büyüme hormonu salınımının arttığına dikkat çekilerek, "Çocuklarımızın hangi yaş grubunda ne kadar uyku ihtiyacı olduğunu bilir ve buna göre bir uyku düzeni oluşturabilirsek; çocuklarımızın okulda daha verimli bir gün geçireceğini lütfen unutmayalım." uyarısında bulunuldu.