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MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği - Son Dakika

MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği

04.10.2021 11:13
MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Bu kapsamda her ayın ilk haftası, 'destek paketi' açıklanacak. Paketin ilki, bugün 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca il müdürlüklerince ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket, bugün açıklandı. Destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Destek paketine Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' üzerinden ulaşılabiliyor.

5 BİN SORULUK YARDIMCI KAYNAKDestek paketinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular, her ay düzenli olarak açıklanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ AÇIKLANDIMEB, ilk kez 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular açıkladı. 450 sorunun yer aldığı çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte 'açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim' özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.Ayrıca ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek YKS'ye yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.'İÇERİK DE ÇEŞİTLİLİK DE ARTACAK'Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan destek paketi ile ilgili şunları kaydetti:

"Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, TYT, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği - Son Dakika
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