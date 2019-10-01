MEB'den öğretmen eğitimleri için iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ankara Üniversitesi arasında, öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, "Öğretmen Yetiştirmede İş Birliği Protokolü"ne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz imza attı.

Boyacı, törende yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde eğitimdeki reformların hayata geçirilmesinde öğretmenler ve okul yöneticilerinin önemini vurguladı.

Tüm paydaşların eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için katkı sunduğunu belirten Boyacı, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, uluslararası kurumlar ve üniversitelerle birçok iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin iki kısımda ele alınabileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin birinci bölümünde güncel gelişmeler, 21. yüzyıl becerileri, teknolojinin ulaştığı son olanaklar, yeni üretim yöntem ve teknikleri yer alıyor. Diğer tarafta da bilimsel bilgilere eşlik eden uygulama kısmı önem taşıyor. Amacımız zamanın ruhundaki çağdaş bilimsel bilgiyi, öğretmenlerimizin deneyimleriyle yeniden inşa etmek ve bu çerçevede mesleki gelişim programları açmak."

Prof. Dr. Bıkmaz ise öğretmen yetiştirmenin çok boyutlu bir iş olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerin gelişiminin yaşam boyu sürmesi gerekiyor. Bu yüzden öğretmenlerimizin eğitimine destek vermemiz, eğitimi bir ihtiyaç haline getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, eğitimin tüm paydaşlarına düşen sorumluluklar var." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Bıkmaz, iş birliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum, yarışma ve bilim kampları düzenlenecek

Protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, müze eğitimi, eğitimde drama, görsel sanatlar eğitimi, felsefe eğitimi, etik, algoritmik düşünme, rehberlik gibi alanlardaki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, araştırma yöntemleri, proje yapma ve yürütmeye yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Bu çerçevede, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla sempozyum, panel, kongre, bilim kampı, konferans, seminer, yarışma, etkileşimli sergiler, uygulamalı eğitim faaliyetleri, etkinlik ve projeler düzenlenecek. Öğretmenler için yüz yüze, uygulamalı ve uzaktan eğitim programları hazırlanacak.