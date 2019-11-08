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MEB'den öğretmenler için web sitesi

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak "ogretmen.meb.gov.tr" web sitesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.

MEB'den öğretmenler için web sitesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkan tanıyacak "ogretmen.meb.gov.tr" web sitesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."

Öğretmenler için hazırlanan web sitesine "ogretmen.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Ziya Selçuk, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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