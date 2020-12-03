MEB'den öğretmenlere canlı derslerde siber saldırıdan korunmak için hatırlatma Açıklaması - Son Dakika

MEB'den öğretmenlere canlı derslerde siber saldırıdan korunmak için hatırlatma Açıklaması

03.12.2020 21:12
MEB'den öğretmenlere canlı derslerde siber saldırıdan korunmak için hatırlatma Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), EBA harici canlı derslere ilişkin "Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), EBA harici canlı derslere ilişkin "Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir." hatırlatması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmak için hatırlatmaların yer aldığı bilgilendirme yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerinin EBA TV kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA canlı ders sistemi aracılığıyla yürütüldüğü anlatılan bilgilendirmede, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA canlı ders özelliğinin uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilerek kısa zamanda devreye alındığı aktarıldı.

Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliğinin de ayrıca yayına alındığı ifade edilen bilgilendirmede, "Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verildi.

Bilgilendirmede, öğretmenlere şu hatırlatmalar yapıldı:

"Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken bekleme odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir.

Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır."

MEB'den öğretmenlere canlı derslerde siber saldırıdan korunmak için hatırlatma Açıklaması

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den öğretmenlere canlı derslerde siber saldırıdan korunmak için hatırlatma Açıklaması - Son Dakika


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