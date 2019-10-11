Son Dakika Haberleri: MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay
Son Dakika Güncel MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

Bakanlık bürokratları, il milli eğitim müdürleri, kurum yöneticileri ve öğretmen sendikalarından temsilcilerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde dün başlayan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Süreçlerini Değerlendirme Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayda takvim düzenlemesi başta olmak üzere öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin değerlendirmesi yapıldı, ayrıca hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili öneri kararları oluşturuldu.

MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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