MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi - Son Dakika

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

15.12.2020 19:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi göndererek gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Genelgede, "Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek" denildi.

Bakan Selçuk, genelgede Kovid-19 etkilerinin azaltılması ve halk sağlının korunması kapsamında alınan tedbirlerin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeniden değerlendirildiğini ve ana sınıfları hariç kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği kararı alındığını hatırlattı.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

ÖZEL EĞİTİM ANA OKULLARINDA DA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

Bakan Selçuk, genelgede şunları belirtti:

"Bu karar doğrultusunda; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime geçilebilecektir. Yüz yüze eğitime geçecek olan resmi anaokulları, özel eğitim ana okulları ve uygulama sınıflarının ilgili il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek okul öncesi eğilim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin zamanında alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan; resmi anaokulları, Özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarımla yüz yüze eğitime geçilebileceğini duyurmuştu.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi

Sağlık Bakanlığı, Ziya Selçuk, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi - Son Dakika


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