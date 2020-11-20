MEB'den okul öncesi için 'yüz yüze eğitim' genelgesi - Son Dakika

MEB'den okul öncesi için 'yüz yüze eğitim' genelgesi

20.11.2020 13:13
MEB'den okul öncesi için 'yüz yüze eğitim' genelgesi, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgeyle okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile 'Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim' konulu genelge gönderildi. Genelgede Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilirken, salgın dönemlerinde okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin hususlara da açıklık getirildi. Daha önce 20 Kasım ile 4 Ocak arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işleneceğine ilişkin karar alındığı hatırlatılırken, "Ancak Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GELMEYENİN KAYITLARI SİLİNMEYECEK

Genelgeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve 1 etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayınlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacak. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacak.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Eğitim Bilişim Ağı, Bakan, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den okul öncesi için 'yüz yüze eğitim' genelgesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı         
13:14
Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak         
12:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi         
11:49
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 13:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'den okul öncesi için 'yüz yüze eğitim' genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei