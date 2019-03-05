Son Dakika Haberleri: MEB'den Okula Başlama Yaşıyla İlgili Açıklama

MEB'den Okula Başlama Yaşıyla İlgili Açıklama

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak, söz konusu düzenlemenin 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanacağını bildirdi.

MEB'den Okula Başlama Yaşıyla İlgili Açıklama, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak, söz konusu düzenlemenin 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanacağını bildirdi. MEB'den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı itibariyle uygulanacaktır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:16 Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Söz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:40:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB'den Okula Başlama Yaşıyla İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]