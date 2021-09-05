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MEB'den Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar rehberi - Son Dakika

MEB'den Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar rehberi

05.09.2021 19:47
MEB'den Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar rehberi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca, 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' rehberi 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar' rehberini gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzası ile gönderilen rehberde şunlar yer aldı:

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVİD-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENİN POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENİN OKUL DIŞINDA RİSKLİ BİR TEMASI VAR İSE

Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

(Mevlüt İşli/İHA)

MEB'den Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar rehberi

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Mahmut Özer, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB'den Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar rehberi - Son Dakika


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