MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki kurslarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde her döneminin sonunda izleme araştırması yapılacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki kurslarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde her döneminin sonunda izleme araştırması yapılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:19
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