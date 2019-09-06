Son Dakika Haberleri: MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi
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MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki kurslarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde her döneminin sonunda izleme araştırması yapılacağını söyledi.

MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki kurslarda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde her döneminin sonunda izleme araştırması yapılacağını söyledi.

Ziya Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:19 
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