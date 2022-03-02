MEB'den, okullardaki sosyal etkinliklere izin - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs nedeniyle okullarda iptal edilen etkinliklere, belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. Bakanlıkça, 2020 yılında illere gönderilen yazıya göre; resmi, özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il, ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmişti. Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.