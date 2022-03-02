MEB'den, okullardaki sosyal etkinliklere izin - Son Dakika
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MEB'den, okullardaki sosyal etkinliklere izin

02.03.2022 20:55
MEB'den, okullardaki sosyal etkinliklere izin

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs nedeniyle okullarda iptal edilen etkinliklere, belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs nedeniyle okullarda iptal edilen etkinliklere, belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek. Bakanlıkça, 2020 yılında illere gönderilen yazıya göre; resmi, özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il, ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmişti. Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.


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milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den, okullardaki sosyal etkinliklere izin - Son Dakika


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