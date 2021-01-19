MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği - Son Dakika

MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği

19.01.2021 10:27
MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencileri için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerinin paylaşıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencileri için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerinin paylaşıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, dördüncü ünitelerin paylaşıldığını duyurarak "Bugün ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

Çalışma fasikülleri öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

Dördüncü üniteleri kapsayan 3 bin 350 soru içeren 49 fasikül yayımlandı. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8.sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk çalışmaları başarıyla koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasını sağlayan Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görevli meslektaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

3 bin 350 sorunun yer aldığı 49 fasikül yer alıyor. Dördüncü üniteleri kapsamında 8. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 5 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülü olmak üzere toplam 15 adet fasikül hazırlandı. 7. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 3 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 4 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 14 adet fasikül hazırlandı. 6. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 11 adet fasikül hazırlandı. 5. sınıf düzeyinde ise 2 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 adet fasikül hazırlandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği - Son Dakika


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