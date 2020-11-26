MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği - Son Dakika

MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği

26.11.2020 10:03
MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci ünitelerini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci ünitelerini yayımladı.

Bakanlık, eğitim öğretim faaliyetlerine destek amacıyla kazanım kavrama testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlar için örnek sorular ve çalışma soruları ile 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için ise 1'inci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini yıl içinde öğrencilerle paylaşmıştı.

Bu materyallere, erişim kolaylığı, kullanılabilirlik ve amaca uygunluğu nedeniyle öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. MEB, bu materyallere 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırladığı çalışma fasiküllerinin ikinci üniteleriyle bir yenisini daha ekledi.

Çalışma fasikülleri, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Fasiküller, 5, 6 ve 7'nci sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler ile 8'inci sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı.

Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

- İkinci üniteleri kapsayan 3 bin 300 soru içeren 42 fasikül hazırlandı

5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde her sınıf düzeyinde 8'er olmak üzere toplam 24; 8'inci sınıf düzeyinde ise 6 Türkçe, 5 matematik, 4 fen bilimleri ve 3 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere 18 fasikül hazırlandı.

Hazırlanan 42 fasikülde 3 bin 300 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebiliyor.

"Öğrencilerimize sunduğumuz kaynak desteği artarak devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Öğrencilerin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sundukları kaynakları çeşitlendirdiklerini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, ortaokul öğrencilerimiz için her sınıf düzeyinde ikinci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini yayımladık. Öğrencilerimize sunduğumuz kaynak desteği artarak sürecek. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aydan itibaren ilk kez ilköğretim öğrencileri için çalışma fasikülleri yayımlayacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

milli eğitim bakanlığı, LGS, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği - Son Dakika


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