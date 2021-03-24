MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi açıklaması - Son Dakika

MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi açıklaması

24.03.2021 21:42
MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellendiğini duyurdu. Yüksek riskli/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. İlkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takviminin güncellenmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

milli eğitim bakanlığı, Mayıs, Mart, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi açıklaması - Son Dakika


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