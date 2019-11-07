Son Dakika Haberleri: MEB'den "otizmli çocukların yuhalandığı" iddiasına soruşturma
Son Dakika Güncel MEB'den 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddiasına soruşturma

MEB'den "otizmli çocukların yuhalandığı" iddiasına soruşturma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı" başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili açıklama yapıldı.

MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır."

Aksaray, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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