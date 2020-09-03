MEB'den özel çocuklara eğlenceli etkinlikler serisi - Son Dakika

MEB'den özel çocuklara eğlenceli etkinlikler serisi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel çocukların evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler takvimi kapsamında hazırlanan 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' serisinin 2'nci ve 3'üncü ciltlerini yayımladı.

MEB'den özel çocuklara eğlenceli etkinlikler serisi, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, özel çocukların evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler takvimi kapsamında hazırlanan 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' serisinin 2'nci ve 3'üncü ciltlerini yayımladı. Bakan Ziya Selçuk, "Bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz; yaparak, yaşayarak, daha kalıcı ve daha kolay öğrenebilecekler" dedi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklara yönelik yenilikçi ve özgün öğrenme araçları sunulmaya devam ediliyor. Tüm öğrencilerle birlikte özel çocukların da evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler takvimi kapsamında hazırlanan 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' serisinin 1'inci cildinden sonra 2'nci ve 3'üncü ciltleri de yayımlandı. Okul öncesi dönemden başlayarak 3'üncü kademe düzeyindeki öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yetersizlik gruplarına yönelik hazırlanan takvim, 'yarışma', 'bilmece', 'sanat etkinliği', 'müzik saati', 'mutfak etkinliği', 'oyun', 'iletişim', 'deney', 'fiziksel aktivite', 'günlük yaşam' ve 'günü değerlendirme' bölümlerinden oluşuyor. Takvimin her bir cildinde; öğrencilerin belirtilen alanlara yönelik yaparak, yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, kazanım odaklı ve öğretici toplam 20 günlük etkinlik yer alıyor.

BAKAN SELÇUK: AİLELERİN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİ ALDIKMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel çocukların anne ve babalarıyla daha önce dijital toplantıda bir araya geldiklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu ailelerimizin isteklerini ve beklentilerini aldık. Ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için her çeşit gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda özel çocuklarımızla şimdiye kadar birçok yayın paylaştık. 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' takvimi de bu çalışmalardan biridir. Daha önce 1'inci cildini paylaştığımız bu etkinlik takvimimizin şimdi de 2'nci ve 3'üncü cildini çocuklarımızla buluşturuyoruz."Bakan Selçuk, özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak eğitime katılımlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinliklerden oluşan bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz; yaparak, yaşayarak, daha kalıcı ve daha kolay öğrenebilecekler" dedi.

Açıklamada, etkinliklerin uzaktan eğitim sürecinin sona ermesinden sonra okul ortamına da uyarlanarak bu kez okula uyum süreçlerine hızlı ve etkili bir şekilde destek sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler' takvimine 'http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/' linkinden ulaşılabilecek.


Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den özel çocuklara eğlenceli etkinlikler serisi - Son Dakika

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