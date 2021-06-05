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Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunlarına Üniversite ve İstihdam İmkânı Müjdesi - Son Dakika

Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunlarına Üniversite ve İstihdam İmkânı Müjdesi

05.06.2021 09:07
Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunlarına Üniversite ve İstihdam İmkânı Müjdesi, System.String[]

Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi, hafif düzeyde yetersizlikleri/engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi, hafif düzeyde yetersizlikleri/engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarmaya hazırlanıyor. Bakanlık, hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarına yönelik iki önemli çalışmayı hayata geçirecek. Bakanlık, bu öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeleri için yönetmelik değişikliği yapacak ve İSO ile yapılan iş birliği ile bu öğrencilerin gerçek iş ortamlarında beceri eğitimi almaları ve istihdamlarına öncelik tanınması sağlanacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebilecekler Bakanlığın özel eğitim meslek okulları ile yapacağı ikinci iyileştirme alanı, bu okul mezunlarının yükseköğretime erişim hakkı ile ilgili oldu. Türkiye'de 184 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan 13 bin öğrenci mezun olduklarında Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması almakta olup halen yükseköğretime devam etme hakları bulunmuyor. Ancak, bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlıyor. MEB, özel eğitim meslek okullarının yükseköğretime devam edebilme hakkına sahip olmaları için yönetmelikte değişiklik yapacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarına yönelik başlatılacak her iki adımla ilgili değerlendirmede bulundu. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrencilere 18 mesleki eğitim alanında eğitim verildiğini aktaran Özer, Türkiye genelinde 184 okulda yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Bu okul mezunları ile ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki alanda sorun bulunduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adım atıyoruz. İstihdama yönelik adımı İSO ile atıyoruz. Özel eğitim meslek okullarında en fazla öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle bu adımı İstanbul'da attık. Sonrasında diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. Bu konuda desteklerinden dolayı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçleri İstanbul'da başarılı bir şekilde yürüten İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çalışma arkadaşlarını da kutluyorum. İkinci adımda da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız, yükseköğretime devam edemiyorlar. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde artık bu okul mezunlarımız, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) girebilecekler. Bu süreci yöneten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. " İSO ile istihdama yönelik önemli adım Bakanlık, hafif düzeyde engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okulu mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimini gerçek iş ortamlarında almaları sağlanacak ve sonrasında da istihdamlarına öncelik verilecek. Türkiye genelinde özel eğitim okul ve öğrenci sayısı, en fazla İstanbul'da bulunurken, 21 özel eğitim meslek okulunda 3 bin 348 öğrenci eğitim alıyor. İSO, bu öğrencilerin eğitim sürelerinde işletmelerde yapacakları beceri eğitimlerini gerçek iş ortamlarında ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayacak. İSO, aynı zamanda bu okullardaki meslek öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine ve mezunların iş gücü piyasasında öncelikli olarak istihdam edilmeleri için destek verecek. İSO, öğretmen ve yöneticilere mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacak Bakanlık ile özel öğretim meslek okulu öğrencilerine yönelik iş birliğine ilişkin İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, MEB ile mesleki eğitimde üç yıldır çok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti. İstanbul'da mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Bahçıvan, şu bilgileri verdi: "Şimdi bu iş birliğimizi özel eğitim meslek okullarında eğitim alan yavrularımız için genişletme kararı aldık. Bu amaçla İstanbul'da 21 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almaları ve mezun olduklarında işletmelerde öncelikli olarak istihdam edilebilmeleri için koordinasyon desteği sağlayacağız. Ayrıca, bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacağız. Hafif düzeyde yetersizlikleri bulunan bu yavrularımıza vereceğimiz bu desteği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Böylesine değerli bir projede İSO olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda bizleri sürekli destekleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunlarına Üniversite ve İstihdam İmkânı Müjdesi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunlarına Üniversite ve İstihdam İmkânı Müjdesi - Son Dakika


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