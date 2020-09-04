MEB'den özel öğretim kurumlarına KDV indirimine ilişkin uyarı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı O¨zel O¨gˆretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği yazıda, özel okullar da dahil, özel öğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yapılan indirimi, o¨gˆrenci velisi veya kursiyerlere iade edilmesi konusunda uyarılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı O¨zel O¨gˆretim Kurumları Genel Müdürlüğünce il milli eğitim müdürlüklerine, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi ile ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbas¸kanı Kararı ile üniversiteler, yu¨ksekokullar ve O¨zel O¨gˆretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel okullar da dahil, eğitim kurumlarında, 1 Eylu¨l 2020 ila 30 Haziran 2021 arasında verilen egˆitim ve o¨gˆretim hizmetleri ic¸in vergi oranının yüzde 1 olarak uygulanacağı anımsatıldı.

Yazıda, "Yapılan bu degˆis¸ikligˆin geregˆi olarak ilgili kanun kapsamında faaliyet go¨steren o¨zel o¨gˆretim kurumlarının so¨zu¨ edilen tarihler arasında verecekleri egˆitim ve o¨gˆretim hizmetinin kars¸ılıgˆı olarak belirledikleri o¨gˆrenim u¨cretlerine katma degˆer vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtmaları, 1 Eylu¨l 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek egˆitim ve o¨gˆretim hizmetleri ic¸in o¨gˆrenim u¨cretini o¨nceden alan kurumların ise KDV farkını o¨gˆrenci velisine veya kursiyere iade edilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu hususa riayet etmedigˆi tespit edilen kurumlara aynı O¨zel O¨gˆretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin ikinci fıkrası geregˆince idari para cezası uygulanacağı belirtilen yazıda, bu konuda faaliyette bulunan o¨zel o¨gˆretim kurumlarımın uyarılması istendi.