MEB'den özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program - Son Dakika
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MEB'den özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program

26.03.2022 15:06
MEB'den özel yetenekli öğrenciler için iki yeni program

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla iki yeni psikoeğitim programının erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla iki yeni psikoeğitim programının erişime açıldığını duyurdu.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, eğitim sisteminde her bir öğrencinin özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak programlar hazırladıklarını vurguladı.

Bu kapsamda BİLSEM'lerde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "duygu gelişimi" ve "öz düzenleme" alanlarında iki yeni psikoeğitim programının hayata geçirildiğini aktaran Özer şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye genelinde 315 Bilim ve Sanat Merkezimiz var. 2022 yılı sonunda bu sayıyı 350'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin tümünün BİLSEM'lere kolayca erişebilmesini sağlamanın yanında burada aldıkları eğitimin niteliğini artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz.

Özel yetenekli çocuklarımıza yönelik 'duygu gelişimi' ve 'öz düzenleme' alanlarında hazırladığımız psikoeğitim programları da bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan. Türkiye'de özel yetenekli bireylere yönelik uygulama temelli olarak hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşıyan program ile üstün yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerine destek olmayı hedefliyoruz."

Bakan Özer, programın hazırlık sürecinde ve uygulamasında emek verenlere de teşekkürlerini iletti.

Programlar MEB'in internet sitesinde paylaşıma sunuldu

Bakanlıkça hazırlanan "duygu gelişimi" ve "öz düzenleme" alanlarındaki psikoeğitim programlarına "orgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Duygu gelişimini destekleme psikoeğitim programında öğrencilerin kendi duyguları ile birlikte başkalarının da duygularını tanımaları, kişiler arası ilişkilerde uyum ve esneklik göstermeleri, empati kurmaları ve duygularını kontrol etmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Öz düzenleme psikoeğitim programı ise özel yetenekli öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerileri üzerine odaklanıyor. Bu programda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, geleceğe yönelik hedef belirlemeleri, plan yapmaları, etkili öğrenme stratejilerini fark etmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini izleyerek değerlendirmeleri hedefleniyor.

Örgün eğitim kurumlarındaki sınıf rehberlik programında yer alan sosyal duygusal gelişim alanına yönelik etkinliklerle uyumlu olan program, Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları Modeli esas alınarak tasarlandı.

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, BİLSEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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