MEB'den pansiyonlardaki öğrencilere ev konforu sağlayacak proje - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul pansiyonlarında öğrencilere ev ortamını sunmak, yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanat ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul pansiyonlarının öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan PİGEP hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 2022-2024 yıllarını kapsayan projenin, 166 milyon lira bütçeyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yatırım programına alındığı, bu yıl da serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer de projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı yaklaşık 1000 okul pansiyonunda bir standart yakalamak, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Pansiyonların fiziki standartları iyileştirilecek

Öğrencilere zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçladıklarının altını çizen Özer, "Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler." bilgisini paylaştı.

Yemekhanelerde ise tabildot yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgahlarının kullanılacağını belirten Özer, etüt salonlarında bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanların oluşturulacağını, bina girişlerine hijyen açısından galoşmatiklerin yerleştirileceğini ve her öğrenci için bir ayakkabı dolabı konulacağını aktardı.

Pansiyonlarda "Sanat ve Müzik Atölyeleri" kurulacak

Bakan Özer, fiziki imkanları uygun pansiyonlarda öğrencilerin becerilerini açığa çıkarmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya dönük çalışmalara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek 'Sanat ve Müzik Atölyesi' kurulacak.

Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri 'Bilim Atölyesi'; öğrencilerin zeka oyunları oynayacakları, eğlenecekleri, TV izleyebilecekleri, ders dışındaki zamanlarında birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri nezih bir ortamın sağlanacağı 'Açık Adres Köşesi' adı verilen ortak alanlar oluşturulacak."