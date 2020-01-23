MEB'den "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MEB'den "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabına ilişkin açıklama Açıklaması

13 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), 2017'de hizmet içi eğitimler için hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabında yer alan 4 görselin bir araya getirilerek kamuoyuna sunulmasının maksatlı bir algı amacı taşıdığı belirtildi.

MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), 2017'de hizmet içi eğitimler için hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabında yer alan 4 görselin bir araya getirilerek kamuoyuna sunulmasının maksatlı bir algı amacı taşıdığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kitabın bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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