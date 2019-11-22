Son Dakika Haberleri: MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
Son Dakika Güncel MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme - Son Dakika

MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.

MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.

MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması maddesi kapsamında, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarına kolaylık getirildi.

Değişiklik, rehberlik ve araştırma merkezinin bulunmadığı bölgelerde, rehberlik ve araştırma merkezi açılarak rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunulabilmesini amaçlıyor.

Rehberlik ve araştırma merkezinin açılabilmesi için hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun önceden en az 200 bin olması gerekirken, nüfus şartı 150 bin olarak düzenlendi.

Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin önceden en az 150 kilometre olma şartı da 100 kilometre olarak değiştirildi.

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]