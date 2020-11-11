MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması - Son Dakika

MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması

11.11.2020 15:58
MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında, 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu mektup, resim ve kısa film yarışmaları düzenlendiğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında, 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu mektup, resim ve kısa film yarışmaları düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' konulu mektup, resim ve kısa film yarışmalarının düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Fedakarca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığın ifade edilmesi ve onların motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlemekte olduğumuz yarışmalar, ilkokul öğrencileri arası mektup, ortaokul öğrencileri arası resim ve lise öğrencileri arası kısa film yarışmaları olarak kategorize edilmektedir" denildi. Lise öğrencileri arasındaki kısa film yarışmasının konusunun da 'Covid-19 ile mücadele' olacağı belirtildi.

BİLİM KURULU ÜYELERİ SEÇİCİ KURULDA

Yarışmaların seçici kurulunda Bakanlık yetkililerinin yanı sıra Bilim Kurulu üyeleri de yer alacak. Covid-19 ile mücadele döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün performansın özellikle vurgulandığı yarışmalarda, kendi kategorisinde birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere fotoğraf makinesi, üçüncü olan öğrencilere bisiklet, seçici kurul özel ödülü olarak ise akıllı saat verilecek. Başvuru süresi bugün başlayan yarışmalar için son başvuru tarihi 27 Kasım olarak belirlenirken, sonuçlar 25 Aralık tarihinde 'ogm.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak.


MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması
MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması
MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması
MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması

Kısa Film, Atama, Resim, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB'den, 'sağlık çalışanlarına vefa' yarışması - Son Dakika


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