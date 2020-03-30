MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Son Dakika

MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü (ÖRGM) öğrenci ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek için iki ayrı kılavuz hazırladı.

MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü (ÖRGM) öğrenci ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek için iki ayrı kılavuz hazırladı.

Ailelere yönelik rehberde koronavirüs riski sürecinde ebeveynlerin çocuklarına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin öneriler yer aldı. 'Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak için Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi' ile 'Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi', Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Ailelere yardım rehberinde zorlu yaşam olayları karşısında 5 yaş altı, 6-11 yaş arası ve 12-18 yaş arasındaki çocukların verdiği tepkiler sıralanarak velilere çocukların psikolojilerini koruyucu önerilerde bulunuldu. 11 öneriden oluşan listenin ilk sırasında 'Bilgi edinin' yer alırken, bir salgın hastalık riski altında yapılabilecek en önemli şeylerden birisinin Kovid-19 hakkında doğru kaynaklardan bilgi almak, yetkili kişi ve kurumların riskten korunma yöntemleri ile ilgili verdikleri bilgileri mutlaka dikkate alıp, uyarı ve önerilere titizlikle uymak olduğu belirtildi. 'Dinleyin' önerisinde çocukların genellikle onları endişelendiren ve strese neden olan şeyler hakkında konuşmak istediklerine dikkat çekilerek, "Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak ve sohbet etmek, onların yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur" denildi. 'İzin verin' önerisinde çocukların merak ettikleri her şeyi sorabilecekleri hatırlatılarak, "Çocukların sorularına gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar vermeye çalışın" tavsiyesinde bulunuldu. Rehberde 'normalleştirin', 'güven verin', 'rahatlatın', 'koruyun', 'birlikte vakit geçirin', 'sorumluluk verin', 'model olun', 'uzmana başvurun' önerileri ile de velilere tavsiyelerde bulunuldu.

BAKAN SELÇUK: AİLELERİMİZİ SÜREKLİ DESTEKLEYECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklamasında öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeyi sürdürdükleri belirtirken, bu sürecin kolay olmadığına dikkat çekti. Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin her hafta çeşitliliği ve kalitesini de artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor" dedi. Öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de devreye girdiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz, kılavuzları tamamlayarak internet üzerinden yayımladılar. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz" mesajını verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:36 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerine kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil         
16:38
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı         
16:28
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 20:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'den, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmek için kılavuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]