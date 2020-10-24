MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı - Son Dakika

MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı
24.10.2020 12:33
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere, sınav süreçlerine ilişkin Bakanlığın resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere, sınav süreçlerine ilişkin Bakanlığın resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin okullar tarafından yapılacağı vurgulanarak, "Lütfen, Bakanlığımız resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca asılsız bilgilendirmeye ilişkin görsel de yer aldı.
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