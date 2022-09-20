MEB'den sürücü adaylarına, emniyet kemeri simülasyon eğitimi - Son Dakika
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MEB'den sürücü adaylarına, emniyet kemeri simülasyon eğitimi

20.09.2022 12:49
MEB'den sürücü adaylarına, emniyet kemeri simülasyon eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırılması amacıyla 'emniyet kemeri simülasyon eğitimi' verilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme kapsamında, sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırılması amacıyla 'emniyet kemeri simülasyon eğitimi' verilecek.

'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yer alan 'emniyet kemeri simülasyon eğitimi' başlıklı hükümde, "Sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlanmadan önce tüm sürücü adaylarına emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edindirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini anlatmak amacıyla sürücü adayları emniyet kemeri simülasyon eğitimine tabi tutulurlar" denildi.

SINAV SORUMLUSU TAMAMLAYICI EĞİTİMİ

Ayrıca 29 Mayıs 2013'ten önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alan; en az yüksekokul mezunu, en az 3 yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve halihazırda kamu personeli olarak çalışanların 6 ay içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmasıyla hizmet içi eğitime alınacağı belirtilerek, "Hizmet içi eğitimi tamamlayarak Ek-15'te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi almaya hak kazananlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilebilir" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den sürücü adaylarına, emniyet kemeri simülasyon eğitimi - Son Dakika

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