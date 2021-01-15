MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme - Son Dakika

MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme

15.01.2021 20:55
MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme, System.String[]

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yeni düzenleme yaparak illere yazı gönderdi.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili yayımladığı genelgenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da yeni düzenleme yaparak illere yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında tutulması amacıyla hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatılan yazıda, 4 Ocak itibarıyla okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceğinin tüm valiliklere iletildiği belirtildi.

Teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavlarının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığına işaret edilen yazıda, bu nedenle İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücü kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik gibi), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerler ile görevlilerin, teorik ve uygulama sınavlarının yapılacağı günlerde istisna kapsamına alınıp sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının talep edildiği kaydedildi.

Yazıda söz konusu kişilerin ilgili günlerde kısıtlamalardan muaf tutulacağına dair cevap yazısının İçişleri Bakanlığından alındığı bildirildi.

Bu kapsamda illerde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek kursiyerler ile tüm görevliler için onayların alınması gerektiği belirtilen yazıda, ayrıca kısıtlamalar nedeniyle direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlamasının kaldırıldığı, mevzuatta da belirtildiği gibi 12 kursiyer sınava girebilecek şekilde düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, ilgili kurslara katılan adayların sınavları, gelecek hafta sonundan itibaren yapılabilecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor
Adalet Bakanı Gül'den 3 saldırıya ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek Adalet Bakanı Gül'den 3 saldırıya ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek         
20:33
Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor         
20:16
ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
17:28
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 21:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei