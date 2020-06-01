MEB'den telafi eğitimi açıklaması - Son Dakika

Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak.
Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak. Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak.
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1.06.2020 15:54:41. #1.13#
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