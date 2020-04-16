MEB'den 'uzaktan eğitim, yakından ilgi' seti - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca ebeveynlerin çocuklarıyla evde geçirdiği zamanda, çocuklar ile diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlanması amacıyla 'Uzaktan eğitim yakından ilgi' başlıklı set hazırlandığı açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, "Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının hayati derecede önemli olduğu bu süreçte, milyonlarca insanın mümkün olduğunca evlerinde vakit geçirdiği bildirildi. Toplumun tüm katmanları için olağanüstü bir deneyim olan bu dönemde, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler kurarak güçlü bir aile bağı oluşturmasına katkı sağlamak için kılavuz, günlük program ve etkinlik tavsiyelerinden oluşan 'Uzaktan eğitim yakından ilgi' başlıklı set hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile velileri için hazırlanan öneri seti, Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA internet sitelerinden yayımlandı. Ayrıca, velilerin kılavuza ulaşabileceği link, cep telefonlarına kısa mesaj olarak da gönderildi" denildi.

'TİTİZ ÇALIŞMA YAPTIK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Şartların bizi getirdiği noktada çocuklarımızın, aileleriyle evlerinde geçirdiği zaman çok kıymetli. Vaktimizi, hep beraber eğlenerek, öğrenerek, aile bireyleriyle daha da yakınlaşarak ve en önemlisi güzel anılar biriktirerek geçirmek için uzmanlarımızla titiz bir çalışma yaptık ve ortaya bu kapsamlı set ortaya çıktı. 'Uzaktan eğitim yakından ilgi', aslında yapmak istediğimizi çok güzel özetliyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan her sınıf düzeyindeki çocuklarımız için ayrı etkinlikler, ayrı öneriler hazırladık. Ben biliyorum ki bu etkinliklerle çocuklarımız kadar velilerimiz de eğlenecek" dedi.

'YANINIZDAYIZ, BİRLİKTE ATLATACAĞIZ' MESAJI

Açıklamada, setin içeriği ile ilgili bilgiler de verildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan kılavuzda, öğrenci ve ailelerine, 'Bu süreçte yanınızda, yakınınızdayız. Birlikte atlatacağız' mesajı iletilirken, çocuklarla yetişkinlerin eğlenceli ve aynı zamanda öğretici aktiviteler yapabilmeleri için öneriler sunuldu. Kılavuzda, ebeveynlere yönelik 'sakin ve soğukkanlı olun', 'haber saatini sınırlandırın', 'destekleyici olun', 'eğlenmeyi ihmal etmeyin' tavsiyelerinde bulunuldu. Ayrıca evin her köşesinde ve odasında uygulanabilecek etkinlik önerileri de sıralandı. Çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla hikayeleştirme, oyun, egzersiz, okuma önerilerinde bulunuldu. Kılavuzun içinde fen bilimleri ve matematik etkinlikleri içeren bölümler de yer aldı.

HER YAŞ GRUBU İÇİN GÜNLÜK PROGRAM, 100 ETKİNLİK

Sette, 'Öğrenirken eğlenelim, eğlenirken öğrenelim' sloganıyla üretilmiş her yaş grubuna yönelik etkinlik tavsiyelerinin 'günlük program' olarak yer aldığı ve 100 etkinliğin listelendiği 23 poster de bulunuyor. Posterlerdeki günlük programlarda ise çocukların evde geçirdiği zamanın sağlıklı, keyifli ve verimli değerlendirilebilmesi için yapılacaklar da adım adım, saat saat sunuluyor. Bakanlık yetkilileri, uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler, çocuklar ve gençlere yönelik bu tür iletişim çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.