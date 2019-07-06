MEB'den veliler için "yaz söyleşileri"
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesaplarından, veliler ve eğitimcilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında yapılan "yaz söyleşileri" yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:08 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB
) sosyal medya hesaplarından, veliler ve eğitimcilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında yapılan "yaz söyleşileri" yayınlandı.
MEB tarafından veliler ve eğitimcilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla alanında uzman isimlerle anne-babalık deneyimleri hakkında söyleşiler yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından "#MEBYazSöyleşileri" etiketiyle yayınlanmaya başlayan videoların ilk bölümüne masalcı Judith Liberman, psikiyatrist Kemal Sayar
, edebiyatçı Enis Batur
, akademisyen Mim Kemal Öke
ve iş kadını Nurten Öztürk
katıldı.
Konuk isimler, çocukluk serüvenleri ve anne babalık hallerini anlattığı söyleşilerde, toplumda değişen çocukluk ve anne babalık, aile, teknoloji ve kitaplar gibi konularda da konuştu.
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