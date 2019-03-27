MEB'den "Yapay Zeka" Atağı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yapay Zeka Stratejisi"nden eğitimin her aşamasında faydalanılacağını vurgulayarak, "Stratejimiz, MEB'in yapay zeka çağına uygun yapılanması, çevik bir organizasyona ve personel yapısına sahip olması, yapay zeka çağındaki beceriler, ders içerikleri,...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yapay Zeka Stratejisi"nden eğitimin her aşamasında faydalanılacağını vurgulayarak, "Stratejimiz, MEB'in yapay zeka çağına uygun yapılanması, çevik bir organizasyona ve personel yapısına sahip olması, yapay zeka çağındaki beceriler, ders içerikleri, ölçme, değerlendirme, rehberlik, yönlendirme, öğretim, etik, kamu, özel sektör ile sivil toplumla iş birlikleri, öngörü ve politika çalışmaları, ürün geliştirme gibi başlıkları içermekte." dedi.



Selçuk, Bakanlığın "Yapay Zeka Stratejisi" konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın, dünya teknoloji tartışmalarının merkezinde yer alan, her alanda etkileri bulunacağı öngörülen konulardan biri olduğuna işaret etti.



Yapay Zeka Stratejisi'nde son aşamaya gelindiğini ve bunun yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildiren Selçuk, "Konusunda uzman isimler tarafından hazırlanıyor. Elimizde önemli birikim oluştu. Taslak metni tartışmaya açacağız. Her türlü katkıya açığız. 2020-2040, önümüzdeki 20 yılı düşünüyoruz. Yapay zeka eğitiminde dünya lideri olacağız. Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu konuda teknoloji şirketleriyle iş birliğine gidileceğini ve süreç odaklı hareket edeceklerini aktaran Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak teknoparklarda ofisler açacağız, Ar-Ge yapacağız. Girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle bağlantımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Onların mentorluğuna bazı zamanlarda ihtiyacımız olacak. Teknoparklardaki araştırma ofislerimizde öğretmenlerimiz çalışacak. Milli Eğitim Bakanlığının daha fazla dışarı açılma zamanı geldi." diye konuştu.



"Bakanlığın her aşamasında yapay zekadan faydalanacağız"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle daha fazla alışverişte bulunulması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugün doğan çocuklarımız, bugün okula başlayan çocuklarımızı 2040 sonrası dünyaya hazırlamamız şart. Çünkü kırılma, değişim, dönüşüm daha önce görülmemiş biçimde geliyor. 2023 Eğitim Vizyonu sadece bir tarih değildir, bu 2023, 2053, 2071'e açılan kapı şeklinde okunmalıdır. Büyük veride kalmayacağız, büyük bilgi ve büyük bilgelik. Bizim amacımız bilgelik. Personel işlerinden rehberliğe kadar Bakanlığın her aşamasında yapay zekadan faydalanacağız. Bakanlığın ihtiyaç alanlarını, elimizdeki datayı yapay zekaya öğreterek sorgulayacağız. Yapay zekanın rasyonel çözümleri ve stratejilerine, yönlendirmelerine bakacağız."



Selçuk, özellikle ses ve görüntü tanıma teknolojilerindeki hızlı gelişme, gerçeğe yakın ses, görüntü modellemesi, analitik ve öngörü konusundaki ilerleme ile beraber yapay zekanın eğitim ve öğrenmenin geleceğindeki etkisinin son derece fazla olacağının düşünüldüğünü kaydetti.



2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli çıkış noktalarından ve cevap aradığı sorulardan birisinin "dördüncü kırılma" denilen dönemde, eğitim ve öğrenmenin geleceği olduğunu aktaran Selçuk, bunun çocukların geleceği anlamına geldiğine dikkati çekti.



"Yapay Zeka Stratejsi, dünyanın gitmek istediği, götürülmek istendiği yeri anlamak ve aynı yönde gitmek konusundaki sorgulamalarımızdan birisidir. Yapay zeka kaynaklı fırsatlar ve avantajlar kadar tehdit oluşturabilecek ve zarar verebilecek boyutlarını da takip etmekteyiz." vurgusu yapan Selçuk, halen eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenciler kadar henüz doğmamış çocukların geleceği için de bu soruları sorduklarını, sorumluluk taşıdıklarını aktardı.



Bakan Selçuk, bugünün çocuklarının 2040'lı yıllarda istihdama katılacağına işaret ederek, 2023 Eğitim Vizyonu hazırlık sürecinde yapılan toplantı ve çalıştayların tamamında yapay zeka alanındaki gelişmelere kayıtsız kalınamayacağı sonucunun ortaya çıktığını bildirdi.



Dünyada yapay zekayı strateji haline getiren üçüncü Bakanlık



Bakanlık görevi tevdi edildiği andan itibaren yeni teknolojiler alanında görevlendirdirdiği uzman bir ekibin bu konu üzerinde yoğunlaştığını anlatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yapay zeka ülkeler için yeni bir rekabet alanı haline gelmiştir. Devletler ve stratejik kurumları teker teker stratejilerini açıklamaktadır. Biz her birisini takip ediyoruz. Sadece eğitimle ilgili değil genel stratejilerine de vakıfız. Bu konuda önemli bir birikimimiz var. 50'ye yakın ülkenin stratejilerini inceledik. MEB, dünyada hali hazırda Çin ve Avustralya haricinde yapay zekayı eğitim ve öğrenme başlığı altında strateji haline getirecek üçüncü Bakanlık olacaktır. Diğer ülkelerde de bazı bakanlıkların çalışmaları olduğunu bilmekteyiz. Ülkemizin Yapay Zeka Stratejisi hazırlık aşamasında. Biz de eğitimle ilgili alanda tamamlayıcı ve detaylandırıcı olacağız. Gerek kamuda gerekse özel ve sivil toplum sektöründe ilk kurumsal strateji olma özelliğine sahiptir."



Ders içerikleri, rehberlik, ürün geliştirme gibi başlıklar var



Stratejinin içeriği hakkında da bilgi veren Selçuk, "Stratejimiz, MEB'in yapay zeka çağına uygun yapılanması, çevik bir organizasyona ve personel yapısına sahip olması, yapay zeka çağındaki beceriler, ders içerikleri, ölçme, değerlendirme, rehberlik, yönlendirme, öğretim, etik, kamu, özel sektör ile sivil toplumla iş birlikleri, öngörü ve politika çalışmaları, ürün geliştirme gibi başlıkları içermektedir." dedi.



Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür. Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir. Böylesi bir değişim sürecine hazırlıksız yakalanmamalıyız. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir." şeklindeki sözlerini de hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki liderliğinin hayati önem taşıdığının altını çizen Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Yapay Zeka Stratejisi'nde insanlık yararına, insan odaklı, insanı merkeze alan bir bakış açısını benimsiyoruz. Yapay zekanın etik boyutuna, sorumluluk denen boyutuna, insanlık yararına olan boyutuna odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

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