Son Dakika Haberleri: MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı
Son Dakika Güncel Haber

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

1 saat önce

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımıANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Yaşasın Okulumuz' hashtagıyla 40 saniyelik bir video paylaşarak tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Yaşasın Okulumuz' hashtagıyla 40 saniyelik bir video paylaşarak tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından 40 saniyelik bir video yayınlanarak yeni eğitim öğretim yılını kutlandı. "Yeni bir eğitim serüveni başlıyor. Hepinize eğlenerek öğrendiğiniz ve yeni şeyler keşfettiğiniz mutlu bir yıl dileriz" ifadeleriyle paylaşılan videoda mavi tahtaya tebeşirle çizilen çocuk silueti canlandırıldı. Videoda, "Kitaplarımızı okuyoruz. Tohum ekiyoruz. Bol bol oynuyoruz. Yeni bir macera başlıyor. Haydi okula" açıklamaları yer aldı.

MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj
Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar AB Türkiye Delegasyonu, Arapça eğitim öğretim yılı mesajını tepkiler üzerine kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 20:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]