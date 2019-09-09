MEB'den 'Yaşasın Okulumuz' paylaşımı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Yaşasın Okulumuz' hashtagıyla 40 saniyelik bir video paylaşarak tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından 40 saniyelik bir video yayınlanarak yeni eğitim öğretim yılını kutlandı. "Yeni bir eğitim serüveni başlıyor. Hepinize eğlenerek öğrendiğiniz ve yeni şeyler keşfettiğiniz mutlu bir yıl dileriz" ifadeleriyle paylaşılan videoda mavi tahtaya tebeşirle çizilen çocuk silueti canlandırıldı. Videoda, "Kitaplarımızı okuyoruz. Tohum ekiyoruz. Bol bol oynuyoruz. Yeni bir macera başlıyor. Haydi okula" açıklamaları yer aldı.