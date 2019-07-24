MEB'den YKS adaylarına binlerce eğitimciyle "tercih" desteği

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Üniversite için Eskişehir'i seçecek öğrencilere "kiralık ev" uyarısı

Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün

Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var