MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre - Son Dakika
Üye Girişi

MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre

09.04.2022 13:14
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışındaki akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere bir yıla kadar burssuz izin verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun" kapsamında yurt dışında burslu statüsünde öğrenim gören öğrencilerle ilgili yeni bir karar aldı.

Kararda Kovid-19 salgını boyunca ülkelerin tamamına yakınının sınırları yabancılara kapattığı ve ülke içinde eğitim-öğretim faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok alanda kısıtlamalara gittiği hatırlatıldı.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri ülkelerde uygulanan bu kısıtlamalar nedeniyle akademik çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdüremediği belirtilerek, salgın sürecinde bazı yükseköğretim kurumlarının kampüse girişleri, bazılarının ise kritik konulardaki çalışmalar haricinde tüm faaliyetleri belirli bir süre için kısıtladığı vurgulandı.

Bu nedenle öğrencilerin derslere katılamadığı, laboratuvarlara ve kütüphanelere erişim sağlayamadığı, alan/saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığına dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin akademik çalışmalarını olumsuz etkilemesi dolayısıyla yurt dışındaki çoğu yükseköğretim kurumunun öğrencilerine ek süre tanıdığı ifade edildi.

Türkiye'de de YÖK tarafından lisansüstü öğrenim gören öğrencilere Kovid-19 nedeniyle ek süre verildiğine işaret edilerek, yurt dışında öğrenim gören bazı öğrencilerin Kovid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini ve ek süre talep ettiği kaydedildi.

Bakanlıkça, yurt dışında öğrenim görmekteyken Kovid-19 salgını nedeniyle akademik çalışmalarının olumsuz etkilendiğini öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya yurt dışı danışmanından temin ettiği yazıyla belgelendirerek ek süre isteyen ve yurt dışı temsilciliği tarafından bu talepleri uygun görülen öğrencilere, azami bir yıla kadar burssuz izin verilmesi kararlaştırıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü' değerlendirmesi Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü' değerlendirmesi Açıklaması Malatya'da iki bürokrat değişikliği Malatya'da iki bürokrat değişikliği

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ecnebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
13:10 Mansur Yavaş'ın adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynı: 6'lı masa kırmızı çizgimiz, birlikte karar vereceğiz!
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:28:15. #1.13#
SON DAKİKA: MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement