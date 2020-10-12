MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama Açıklaması

12.10.2020 21:11
MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, yüz yüze eğitim sürecinde velilerin, çocuklarını okula gönderme veya göndermemeleri durumunda okula sunmaları gerektiği iddia edilen "izin ve taahhütname" dilekçesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığının Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasıyla yayımladığı 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname' velilerimizi bilgilendirme amaçlıdır. Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye 'tıbbi müdahale' adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"nin aslı da paylaşıldı.

Twitter, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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