Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi.
Okulları hazır hale getirin denildi.
81 ile göderilen yazıda okul ve kurum binalarının girişlerinde
öğretmenleri, öğrencilerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını
gidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.
MEB Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı önceliğimiz yüz
yüze eğitim olmuştu. Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.
Bakan Özer'in pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum yapmaı beklenirken gözler toplantıdan çıkacak
kararda..
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MEB'den yüz yüze eğitim yazısı - Son Dakika