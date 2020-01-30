MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek - Son Dakika

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede psikososyal destek eğitimini sürdürüyor.

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede psikososyal destek eğitimini sürdürüyor.

Psikososyal destek ekipleri, 24 Ocak'taki depremin ertesi günü sahaya intikal ederek, çalışmalara başladı. Yerelde ve ulusal ekipte travma sonrası psikososyal destek eğitimi alan 56 rehber öğretmen, barınma hizmeti sunulan okullarda çocuklar ve ailelere destekte bulunuyor.

Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve İl Psikososyal Koordinasyon Merkezinde depremzedelere hizmet veriliyor.

Deprem bölgesinde okulların açılmasının bir hafta ertelenmesi dolayısıyla, yerel ve ulusal ekiplerle, barınma merkezi olarak kullanılan okullarda psikososyal destek çalışmaları devam edecek.

Okul idarecileri için düzenlenecek birer günlük psikoeğitim çalışmasıyla, öğretmen, öğrenci ve veliler için hazırlık yapmalarına destek olunacak.

Yereldeki 300 rehber öğretmen ve ulusal ekip programlar gerçekleştirilirken, ulusal ekipten RAM'a bireysel ve grup müdahalelerinde bulunmak üzere 5 uzman personel görevlendirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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