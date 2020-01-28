MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor - Son Dakika

MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye gönderdiği Psikososyal Müdahale Travma Ekibi, çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye gönderdiği Psikososyal Müdahale Travma Ekibi, çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gördüğü için barınma merkezi olarak belirlenen okullarda aileleriyle kalan çocuklara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremden bir gün sonra, öğrencilere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek eğitimi verildi. Ayrıca, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında çocukların korkularını dile getirmesi için oyun terapi alanları kuruldu. Okullarda 18.30- 21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından verilen eğitimde, depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Rehber öğretmenler kitap okuyarak, oyun oynatarak ve masal anlatarak çocuklara duygusal destek sağlarken, ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Elazığ, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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