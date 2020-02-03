MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı - Son Dakika

MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) depremzede ailelerin çocuklarının psikolojik travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla broşür dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) depremzede ailelerin çocuklarının psikolojik travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla broşür dağıttı.

Bakanlık, deprem bölgesindeki okullarda gerçekleştirdiği oyun ve etkinliklerle çocukların, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşmasına katkıda bulunuyor.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Elazığ'da Yücel İlkokulunda kalan depremzede ailelere, çocuklarının psikolojik travmadan kurtulmalarına yardımcı olmak amacıyla broşür dağıttı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da yoğun şekilde depremzede ve çocuklarının yaşadığı travmanın giderilmesi için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Türkiye genelinde 250 rehber öğretmene daha önce psikososyal eğitim verildiğini anımsatan Gül, "45 öğretmenimizle ilk günden itibaren burada psikososyal destek eğitimini vermeye başladık." dedi.

Gül, 70'i aşkın okulda düzenli eğitim vermek suretiyle deprem sonrası yaşanan psikolojik sıkıntıların giderilmesi amacıyla her türlü desteğin uzman öğretmenler tarafından verildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla rehber öğretmenlerimiz, öğretmen, öğrenci ve velilerle oturum düzenleyecek. Bakanlık olarak gün gün yapılması gerekenlerin planlamasını başlatmış durumdayız. Teknik anlamda okulların hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz. Amacımız çocuk ve gençlerimizin bu sıkıntılı ortamı en erken şekilde atlatmalarına destek olmaktır. Burada öğretmenlerimiz gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışıyor. Ailelerle çok iyi şekilde süreci yürütüyoruz. Bakanlık olarak planladığımız çalışmaları güzel biçimde sürdürüyoruz."

MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı

Diyarbakır, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:18:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]