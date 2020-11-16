MEB, ders kitaplarından sonra öğrenciler için ücretsiz yardımcı kaynaklar da hazırladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve velilerin ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitabı, kaynak materyal taleplerine yanıt vermek için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 17,5 milyon kitabın okullara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.

Selçuk, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenen "Kitabım Hep Açık; Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" ilkokul çalışma kitapları ve ortaokul dijital çalışma sayfaları tanıtım programına katıldı.

Bakanlık olarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiklerine dikkati çeken Selçuk, "Bu kez çok daha kapsamlı bir çalışma ile karşı karşıyayız. Yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütülmesi, ihtiyaçların değişmesi ve farklılaşması bize yeni görevler veriyor. Bunları yerine getirmek için her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz." diye konuştu.

Zamanın ve mekanın genişlediği bir dönem içinde bulunulduğuna işaret eden Selçuk, çocukların sadece evde ya da okulda değil her zaman çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda eğitim aldığını vurguladı.

Bu süreçte birtakım kavramları öne çıkarmak istediklerini dile getiren Selçuk, bu kavramları, "öğrencilerin ihtiyaçlarını ve farklılaştırılmış öğretimi dikkate almak, çocuklara bireysel gelişimlerine göre kaynaklar sunabilmek ve öğretmenlere destek olmak" şeklinde sıraladı.

Bakan Selçuk, öğrenciler için hazırlanan destek kitapları ve dijital materyallerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hep şöyle bir talepte bulunulur, 'ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları, kaynak materyaller olsa'... Tam da velilerimizin, öğretmenlerimizin sıklıkla sorduğu bu sorunun cevabını vermek için bu çalışmayı yaptık. Somut olarak fen bilimleri, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler konularında 17,5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Her bir öğrencimize, her bir okulumuza bunlar ulaştırıldı. Bunlar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul sınıfları için de dijital kaynaklar hazırladık. Bu sınıflara yönelik yine matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine ait toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlandı ve EBA'da kullanıma sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek."

Bakan Selçuk, saha çalışması yaptıklarını, öğretmenin ve velilerin taleplerini dinlediklerini, okuldaki ihtiyaçları incelediklerini, ders işleme sırasındaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştıklarını, bu konuda binlerce geri bildirime dayalı olarak içerikleri tasarladıklarını anlattı.

Uzmanların çok derinlemesine incelemeleri sonunda kitapların yazıldığını aktaran Selçuk, "Öğrencilerimiz, etkinlikleri yaparken aslında sadece derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmeyecekler, bir taraftan da hayata dair birçok ipucunu bu kitaplarda görmek ve yaşamı öğrenmek için fırsat sahibi olacaklar. Aktif olarak tecrübe etme, bazı deneyleri yapabilme, aile içerisinde, öğretmenlerle birlikte birçok çalışma kağıdını doldurabilme fırsatına sahipler. İstiyoruz ki çocuklarımız kaynaksız kalmasın, düşünen, üreten çocuklarımızın sayısı artsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Kitabım Hep Açık" ifadesinde sadece ders ya da çalışma kitaplarının değil çocukların evlerde yaptığı çalışmaların da bulunduğunu kaydeden Selçuk, bu kapsamda ara tatil için "Evde Oyun Var" isimli kitap hazırlandığını hatırlattı.

Çocukların çok daha farklı ve fazla kitap okumalarını istediklerini dile getiren Selçuk, kitapların çocukların zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri için çok kritik olduğunu, bu nedenle ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeveyi arzu ettiklerini söyledi.

"Derslerde keşke şu tür yayınlar olsa" temennisinin uzun süredir dillendirildiğini yineleyen Selçuk, bu çalışmanın hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Selçuk, "Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil, bundan sonraki yıllar için de çocuklarımızın, velilerimizin hizmetine sunacağımız içerikler. Bu tür bir çalışmanın ara tatil boyunca olduğu gibi ara tatil sonrasında da öğrencilerimiz tarafından okullarda, evlerde kullanılacağını biliyoruz." diye konuştu.

Ara tatil için uyarı

Bakan Selçuk, ara tatil sürecindeki öğrenci ve velilere hitaben, "Öğrencilerimizden ve velilerden bir ricam var, ara tatil sürecinde zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım. Salgının seyri, bugünlerde bunu şart koşuyor. Biz eğitimciler olarak elbette okulların hep açık olmasını arzu ederiz ancak şu an salgının seyriyle ilgili koşullar, tedbirleri daha çok ön plana çıkarıyor. Çağrımı yineliyorum, 'maskeni tak' çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim bir arada

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise Kovid-19 salgınının uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin bir arada sürdürülmesini zorunlu kıldığına işaret ederek, koşulların öğrencilerin gelişimsel ve öğrenme farklılıklarını daha fazla dikkate almayı gerektirdiğini belirtti.

Bu durumun, öğrencilerin kendi kendine ve ebeveyn desteğiyle öğrenme süreçlerinin desteklenmesini de zorunlu kıldığına dikkati çeken Gençoğlu, bu bağlamda ders kitaplarının yanı sıra basılı veya elektronik ortamda zengin içerikler üreterek zorlu süreci öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kolay atlatmaları için çalıştıklarını anlattı.

Bakanlık, ücretsiz ders kitaplarından sonra yardımcı kitapları da ücretsiz dağıtıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca 18 milyon öğrenciye yönelik ücretsiz ders kitaplarının ardından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin derslerine yardımcı kaynak niteliği taşıyan 17,5 milyon kitap okullara ücretsiz dağıtıldı.

İlkokulda her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine özgü hazırlanan 14 çalışma kitabı ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4 milyon 953 bin 877 öğrenci için ücretsiz dağıtıldı ve ayrıca EBA'da da yayınlandı.

Ortaokul kademesinde ise her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlandı ve EBA'da öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Ortaokul düzeyinde hazırlanan ve elektronik ortamda yayınlanacak materyallerden yaklaşık 5 milyon öğrenci yararlanacak.