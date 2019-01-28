Meb: "Dershanelerin Dönüştürülmesi Sürecinde Açılan Temel Liseler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim...
1 saat önce
MEB: "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak.
MEB: "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:22 Kaynak: AA
Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti
Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak
Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
Venezuela'da Ordusu Darbe Girişimine Karşı Sokağa Çıktı