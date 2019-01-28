Son Dakika Haberleri: Meb: "Dershanelerin Dönüştürülmesi Sürecinde Açılan Temel Liseler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim...

Meb: "Dershanelerin Dönüştürülmesi Sürecinde Açılan Temel Liseler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim...

1 saat önce

MEB: "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak.

Meb:
MEB: "Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:22 Kaynak: AA

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