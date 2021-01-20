MEB: "Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak" - Son Dakika

MEB: "Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak"

20.01.2021 21:32
MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB'e bağlı resmi okulların 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek. Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB: 'Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak' - Son Dakika


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