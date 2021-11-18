Üye Girişi
MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti - Son Dakika

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti

18.11.2021 14:23
MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edildi.

MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı.

Buna göre, yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak.

Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede, 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.

Ara tatillerde kurs yapılmayacak

Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.

Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.

Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler güncellendi

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

6. ve 10. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım'da başlayacak.

Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

Kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde, kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.

Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek.

Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.

Özel eğitim okulu ve sınıflarında izleme ve değerlendirme sınavı eğitim kurumunca yapılacak.

Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince e-Kurs modülüne işlenecek.

Yaz dönemi kurslarına başvurular

6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.

Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran- 1 Temmuz'da oluşturulacak.

Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Haziran, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı 15:19 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak 15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada 14:26 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
15:28 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
15:18 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı
15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak
15:10 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler
15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
15:02 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu
14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler         
15:11
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kapsamını genişletti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement