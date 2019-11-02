Son Dakika Haberleri: MEB: "Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil"
Son Dakika Güncel MEB: 'Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil'

MEB: "Devamsız öğrencinin velisine para cezası yeni uygulama değil"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamanın İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu bildirildi.

MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğunu okula göndermeyen velilere idari para cezası verilmesine yönelik uygulamanın İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu bildirildi.

MEB'den yapılan açıklamada, medyaya yansıyan "Devamsız öğrencinin velisine para cezası" başlıklı haberler nedeniyle bilgilendirme yapılması gereğinin doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu düzenleme İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'nci maddesinde yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen yeni bir yazı bulunmamaktadır. Habere konu alan yazı, bazı İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından hatırlatma amacıyla yerel düzeyde paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55'inci maddesine göre, öğrencilere okul idaresince verilen bir yıl içerisindeki maksimum 15 günlük izin veya hastalık, deprem, sel gibi afetler haricinde; çocuğunu okula göndermeyen, verilen izin müddetini geçiren, geç nakil yaptıran, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren, çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okula bildirmeyen velilere cezai yaptırım uygulanabiliyor.

Bu durumları gerçekleştiren veli, vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde ise mülki amirliğe bildiriliyor. Muhtarlar ve mülki amirler en geç 3 gün içerisinde durumun veliye tebliğini sağlıyor.

Veliye gönderilen tebliğde, okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildiriliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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