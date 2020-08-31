MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı - Son Dakika

MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın konuşması Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame'nin konuşması ANKARA - MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'ın konuşması

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame'nin konuşması ANKARA - MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü'nden Türkiye'ye övgü

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise toplantıya video konferans bağlantısıyla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin 160'tan fazla ülkeyi etkilediğine ve bu süreçte 1 milyardan fazla öğrencinin okullarının kapandığına dikkati çeken Kouame, ülkelerin eğitim sistemlerini acil olarak bu yeni koşullara uyarlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve uzaktan eğitimden giderek daha fazla yararlanıldığını anlattı.

Kouame, bugüne kadar çok az ülkenin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebildiğini aktararak, birçok ülkede uzaktan eğitim ve bilgisayar destekli eğitim gibi yenilikçi yöntemler geleneksel eğitim sistemlerini destekleyici olarak kullanılırken, ana sınıfından 12. sınıfın sonuna kadar bu yöntemlerin ilk kez bu kadar geniş ölçekte talep gördüğünü söyledi.

Kouame, "Bu bağlamda, bu eşi benzeri görülmemiş krizin ortasında eğitim sürecini devam ettirmek için erken aşamada dijital önlemler ve diğer önlemleri uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olarak ön plana çıktığı için Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim döneminde sergilediği risk yönetimi yaklaşımı ve Kovid-19 krizine karşı müdahalesi hem benzersizdir hem de övgüyü hak etmektedir." diye konuştu.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi ile Türkiye'nin bir yandan Kovid-19 nedeniyle okulların uzun süre kapalı kalmasının yol açabileceği potansiyel öğrenme kayıplarını daha etkili bir şekilde en aza indirmek için gereken yatırımları artıracağını, aynı zamanda gelecek için öğrenmenin güçlü bir şekilde ilerlemesinin temelini de atacağını ifade eden Kouame, "Proje, Türkiye'nin tüm bölgeleri ve tüm gelir düzeyleri arasında uzaktan eğitime eşit erişim imkanı sağlama ve kapsayıcı öğrenmeye güçlü bir şekilde odaklandığı için de övgüyü hak etmektedir." dedi.

Projenin birçok bakımdan Dünya Bankası açısından da bir ilki temsil ettiğini bildiren Kouame, şunları söyledi:

"Kovid-19 salgının eğitim üzerindeki etkilerine yönelik uygulamaya konulan ilk projedir. Mevcut eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için dijital teknolojinin bu kadar geniş ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik ilk projedir. Geçmişte alt yapı dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalarınızdan edinilen deneyimlerin pandemi gibi acil durumlar için kullanıldığı ilk projedir. Proje, MEB tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finansı sağlanan Türkiye'deki Okullarda Afet Yönetimi Projesi ve Dünya Bankası tarafından desteklenen Türkiye'de Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi projeleri için de tamamlayıcı bir rol oynayacaktır."

"Hiçbir proje bu kadar hızlı hazırlanıp onay sürecine sunulmamıştı"

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye'deki uzaktan eğitim sürecine ve Dünya Bankası ile yürütülecek projeye ilişkin bilgiler verdi.

Proje hazırlama faaliyetlerinin martta başladığını ve haziran başında proje teklifinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "Aslında bu da Dünya Bankası projelerinin geçmişine baktığımızda bir rekor. Hiçbir proje bu kadar hızlı hazırlanıp onay sürecine sunulmamıştı. Ülkemiz ve Dünya Bankası arasındaki müzakere, kredi anlaşması süreci ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu projeyi başlatma noktasına geldik." diye konuştu.

Yılmaz, projenin Aralık 2023'e kadar süreceğini ancak pek çok çıktının çok daha erken bir süre zarfında alınacağının altını çizerek, "Toplam bütçesi 160 milyon avroluk bir proje. Yüzde 100 dış proje kredisi ile yürütülecek." bilgisini verdi.

Projenin 3 temel bileşenine değinen Yılmaz, bunların ilkinin uzaktan eğitim alt yapısının kapasitesinin artırılması olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, pandemi sürecinde acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını ve yüz yüze eğitime geçildikten sonra harmanlanmış eğitim sisteminin ihtiyaçlarına yönelik orta vadeli bir sistemin kurulmasının amaçlandığını anlatan Yılmaz, "Yani örgün eğitim ile uzaktan eğitimin birlikte götürüleceği ve iç içe götürüleceği bir sistem alt yapısı." değerlendirmesini yaptı.

Anıl Yılmaz, ikinci bileşenin uzaktan eğitim için dijital içerikler ve bunların sürdürülebilirlik ekosistemi, son bileşenin ise kurumsal kapasiteye yönelik olduğunu söyledi.

EBA platformunun kapasitesinin anlık 750 bin-1 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaştığını aktaran Yılmaz, "2023'te ise 5 milyon kullanıcıya aynı anda hizmet verecek bir sistem kurma hedefimiz var. Buna hızla gidiyoruz." dedi.

Yılmaz, 2023'te EBA'yı haftada 1 saatten fazla kullanan öğrencilerin oranını yüzde 70'e çıkarmayı, bölgesel yoksulluk göstergesinde en alt yüzde 20'lik dilimdeki öğrencilerden EBA'yı kullananların oranını yüzde 30'a, uzaktan eğitimi tamamlayarak yılda en az bir sertifika alan tekil öğretmen sayısını da 900 bine çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı

Dünya Bankası, Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi tanıtıldı - Son Dakika

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